СБУ атаковала НПЗ в России, а Турция ратифицировала членство Швеции в НАТО: новости за 25 января

Война России против Украины: последние новости

Российские захватчики ночью выпустили по Украине 14 "Шахедов" и ударили зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области. Силы ПВО ВСУ сбили 11 дронов врага - 10 в Одесской области и 1 - в Николаевской.

Оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одессу, в результате чего была повреждена многоэтажка, выгорели склады, шесть человек получили ранения.

В российском Туапсе Краснодарского края в районе нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы ночью возник пожар, местные жители писали в сети об атаке беспилотника.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки, вперед в районе Авдеевки и к западу от Кременной. ВСУ не дают противнику вернуть позиции в Крынках.

Российские СМИ в четверг заявили о якобы обстреле военного полигона под оккупированным Иловайском, а произошло это будто бы еще 24 января. В захваченном россиянами Бердянске утром раздался взрыв в районе железнодорожного вокзала.

Над Николаевской областью уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, выпущенную российским истребителем Су-34. Бойцы ССО ВСУ уничтожили БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонской области, и показали видео, а также продемонстрировали кадры, как уничтожили пункты наблюдения оккупантов на юге Украины.

Войска РФ нанесли удар по жилому сектору поселка Алексеево-Дружковка в Донецкой области, в результате были разрушены 3 частных жилых дома, а еще 10 повреждены, начался пожар.

СБУ атаковала нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе, - источники

Утром в четверг собственные источники РБК-Украина сообщили, что нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Отмечается, что беспилотники СБУ атаковали этот важный объект для врага.

После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.

"Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.

Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 25 января, одобрил ратификацию парламентом страны членства Швеции в НАТО.

Как говорится в сообщении Официального вестника Турции, "ратификация "Протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору", подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была одобрена. Положения этого закона вводятся в действие президентом республики".

Это произошло через два дня после того, как 23 января парламент Турции ратифицировал соответствующее заявление Швеции о вступлении в НАТО.

СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области

Как сообщила пресс-служба СБУ в комментарии РБК-Украина, расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время спецслужба проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Досудебное расследование продолжается.

Падение Ил-76. В ГУР не исключают, что на борту могли быть и ракеты, и люди

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что Ил-76, который упал под Белгородом, был загружен на треть, по словам россиян. Не исключено, что на борту одновременно могли быть как ракеты С-300, так и люди .

В разведке не исключают, что украинских пленных могли использовать в качестве живого щита для транспортировки боекомплекта.

Падение Ил-76. Омбудсмен разоблачил россиян во лжи со "списками" пленных

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о том, что некоторых украинских военнопленных из заявленного накануне российскими пропагандистами списка лиц, которые якобы были на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76, уже обменивали.

"Мы нашли в списке граждан Украины, которые раньше уже обменивались", - отметил омбудсмен.

Также, по его словам, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета могли быть десятки людей, как заявляют в России.

ПАСЕ приняла важную резолюцию по украинским детям

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января единогласно приняла

резолюцию, призывающую страны-члены признать депортацию украинских детей Россией геноцидом украинского народа.

Это важный документ, который является еще одним шагом на пути привлечения России к ответственности за преступления против украинцев. В частности, за похищение украинских детей.

НБУ приостановил снижение учетной ставки: что повлияло на решение

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых с 26 января, рассказал глава регулятора Андрей Пышный.

Таким образом НБУ приостановил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле прошлого года.

В ЕС сделали важное заявление о помощи Украине на 50 млрд евро

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето с предоставления Украине помощи на 50 млрд евро. В ЕС уже получили "положительный сигнал" по этому вопросу от главы МИД Венгрии.

Она добавила, что если нет, то "найдем другое решение".

Словакия поддержит выделение 50 млрд евро Украине от ЕС, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Братислава не будет чинить никаких препятствий в одобрении 50 млрд евро со стороны Европейского союза Украине.

Британия и Швеция присоединились к коалиции дронов, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины заявили 25 января, что Швеция и Великобритания присоединяются к недавно созданной коалиции дронов и РЭБ.

Эту коалицию создали Украина и Латвия, и теперь она насчитывает четыре страны-участницы.

Глава МИД Литвы приехал в Киев

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 25 января прибыл с рабочим визитом в Киев. В Украине у него запланированы встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и другими официальными лицами.

Литовский министр также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта по строительству укрытий в украинских школах, который финансируется ЕС.

Сенат Италии одобрил поставки оружия Украине до конца 2024 года

Сенат Италии одобрил дальнейшие поставки оружия в Украину. Они продлятся по меньшей мере до конца 2024 года.

Это решение поддержали 113 депутатов, а 18 выступили против. Далее за это решение должна проголосовать Палата депутатов Италии.

Хакеры атаковали "Нафтогаз": сайт и колл-центр не работают

В компании "Нафтогаз Украины" заявили, что хакеры атаковали их дата-центр, и из-за кибератаки сайт и колл-центр не работают.

В НАК отметили, что зафиксирована "масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании". О сроках возобновления работы сервисов пообещали сообщить дополнительно.

Гиркину российский суд вынес приговор, следующие четыре года проведет за решеткой

В РФ Московский городской суд приговорил так называемого бывшего "министра обороны" "ДНРовцев" Игоря Гиркина (Стрелкова) к четырем годам колонии.

Военного преступника, бывшего офицера ФСБ обвинили в "публичных призывах к экстремистской деятельности".

Шевченко официально стал президентом УАФ

В Киеве в Доме футбола делегаты внеочередного конгресса Украинской ассоциации футбола избрали нового руководителя организации. Им стал бывший нападающий и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Отметим, что обладатель "Золотого мяча-2004" был безальтернативным кандидатом в президенты. "За" Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ.

В Брюсселе прошла первая встреча по скринингу законодательства Украины

В Брюсселе 25 января прошла первая встреча по скринингу украинского законодательства на соответствие законодательства ЕС.

На встрече присутствовала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Иск против РФ. Суд ООН анонсировал дату решения по агрессии в Крыму и на Донбассе

Международный суд ООН объявил дату вынесения решения по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрещении финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации.

Суд во Дворце мира в Гааге вынесет свое решение в среду, 31 января, в 16.00 по Киеву.

Украина вернула домой еще двоих детей, вывезенных в Россию

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что Украина вернула домой еще двух несовершеннолетних, которых Россия вывезла в Краснодарский край. Это парень и девушка, 16 и 17 лет. По его словам, семьи уже объединились с детьми после их возвращения на родину.

Франция передала Украине еще две установки MLRS M270

В Министерстве обороны Франции заявили, что в рамках коалиции "артиллерия для Украины" Париж передал Киеву две дополнительные реактивные системы залпового огня LRU, что увеличило общее число французских систем до шести.

Новый глава ОБСЕ посетит Украину

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил 25 января, что посетит столицу Украины Киев на следующей неделе.

По словам главы ОБСЕ, этот визит станет демонстрацией "непреклонной поддержки" Украины.

Украина планирует межправительственную конференцию по вступлению в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает на проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года.

Глава государства также приветствовал начало 25 января основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Германия планирует обмен ракетами с Великобританией и Францией для помощи Украине, - Bloomberg

По данным Bloomberg, Германия изучает возможность заключения соглашения по обмену, в рамках которого она будет поставлять крылатые ракеты большой дальности Великобритании и Франции, чтобы они могли вооружить Украину своими версиями этого оружия.

Минобороны Британии не опровергло и не подтвердило этот план. Оборонное ведомство Франции отказалось подтвердить факт переговоров, не сообщив подробности.

Отметим, перед этим министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ ничего неизвестно из опубликованного ранее сообщения в СМИ о том, что Британия якобы предложила канцлеру Олафу Шольцу выход из дилеммы по ракетам Taurus для Украины.