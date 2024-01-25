У Німеччині відповіли на повідомлення у ЗМІ з приводу пропозиції Британії по Taurus

Німеччині нічого невідомо з опублікованого раніше повідомлення у ЗМІ про те, що Британія нібито запропонувала канцлеру Олафу Шольцу виходити з дилеми щодо ракет Taurus для України.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Мені нічого не відомо про цю пропозицію. Якщо й будуть обговорення з цього приводу, то не в мене", - сказав він.

За його словами, якби були такі обговорення з канцелярією, їм довелося б визначити, життєздатна ця пропозиція чи ні.

Видання додало, що Пісторіус скептично ставиться до ідеї можливого кругового обміну, в рамках якого Німеччина передасть Великій Британії крилаті ракети Taurus, а Україна натомість отримає британські Storm Shadow.

Погрози Путіна

Також Пісторіус відкинув ідею про те, що передбачувані загрози російського диктатора Володимира Путіна спричинили непоставку ракет Taurus Україні.

"Я нічого не знаю про погрози з боку Путіна. Чесно кажучи, вони б мене не надто налякали, бо він постійно загрожує", - сказав він.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна раніше запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів ще минулого року. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти такої ідеї. Він переживає, що за допомогою подібного озброєння Україна може завдавати ракетних ударів по території Росії.

Днями Християнсько-демократичний союз прийняв рішення винести до Бундестагу питання передачі Taurus Україні, але проєкт не було підтримано.

Також раніше повідомлялося, що німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

Вчора ЗМІ повідомляли, що Велика Британія запропонувала Німеччині придбання для себе далекобійних крилатих ракет Taurus, які тривалий час просить у Берліна українська сторона, але без позитивного результату.