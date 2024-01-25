ua en ru
Чт, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вдарила по селищу у Донецькій області. ДСНС показала наслідки влучання у житлові будинки

Четвер 25 січня 2024 17:25
UA EN RU
РФ вдарила по селищу у Донецькій області. ДСНС показала наслідки влучання у житлові будинки Фото: РФ обстріляла Донецьку область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері четверга, 25 січня, обстріляла Донецьку області. Під обстріл потрапили будинки у селищі Олексієво-Дружківка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

За даними ДСНС, росіяни завдали удару по житловому сектору селища Олексієво-Дружківка. В результаті обстрілу було зруйновано три приватні житлові будинки, а ще 10 пошкоджено.

Окрім цього на місці влучання розпочалась пожежа. Її ліквідували рятувальники.

Чи постраждав хтось з цивільних - наразі не відомо.

Фото: РФ обстріляла Донецьку область (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Донецької області

Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.

Під обстріли потрапляють, серед іншого, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура.

Днями російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Донецькій області і через це в Покровській громаді відсутня вода.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба
Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба
DAILY
Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті