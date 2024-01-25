Шевченко офіційно став президентом УАФ

У столичному Будинку футболу делегати позачергового конгресу Української асоціації футболу обрали нового очільника організації. Ним став колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Володар "Золотого м'яча-2004" став очільником вітчизняного футболу. Обрання президента асоціації було третім пунктом у порядку денному XXVI конгресу УАФ.

Шевченко був безальтернативним кандидатом на посаду президента. Перед голосуванням за його кандидатуру делегати конгресу одностайно підтримали пропозицію визнати таким, що завершився термін на посаді попередника нового очільника УАФ – Андрія Павелка. Голоси за Шевченка віддали 93 делегати, а ще 1 "утримався".

Шевченко став шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Раніше вітчизняним футболом також керували Віктор Банніков, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс і Анатолій Коньков. Павелко торік опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів на будівництві заводу штучної трави.

Хто такий Андрій Шевченко

Уродженець Київщини, футболіст і тренер. Вихованець київського "Динамо", а на дорослому рівні дебютував у складі столичного "Динамо-2" у сезоні 1992/93.

До першої команди "біло-синіх" потрапив у 1994 році. Відіграв п'ять сезонів поспіль в основі "Динамо", здобув 5 чемпіонських титулів і 3 Кубка України та за 25 млн доларів перебрався в італійський "Мілан". У лавах "россонері" відіграв 7 років і допоміг міланцям виграти Скудетто 2003/04, завоювати трофей Ліги чемпіонів 2002/03, Кубок і Суперкубок Італії, а також Суперкубок УЄФА-2003.

Після дебютного для збірної України ЧС-2006 (5 матчів, 2 м'ячі) опинився в лондонському "Челсі". Не зміг завоювати місце в старті "синіх" і через два сезони повернувся в "Мілан" на правах оренди. Вийти на попередній рівень не зміг і поїхав відіграти три останні сезони в кар'єрі за "Динамо".

У 2004 році здобув "Золотий м'яч". У складі збірної України провів 111 поєдинків (48 голів). У 2016-2021 рр. працював із національною командою у ролі головного тренера та вивів підопічних у чвертьфінал Євро-2020. У сезоні 2021/22 невдало потренував італійський "Дженоа".