СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила СБУ.

"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ "Іл-76" у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили виданню.

Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака.

Досудове розслідування триває.

Новина доповнюється...