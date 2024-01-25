ЗСУ збили ракету Х-59 у Миколаївській області

Протиповітряна оборона сьогодні, 25 січня, знищила ворожу ракету в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

Зазначається, що російський винищувач Су-34 запустив по Україні керовану авіаційну ракету Х-59.

Її вдалося знищити силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

Це сталося в Миколаївській області.

Обстріли України

Російські терористи вночі 25 січня запустили дві хвилі дронів-камікадзе Shahed на південь України. Основний удар було зосереджено в Одесі. Унаслідок атаки пошкоджено будинки та складське приміщення, шестеро людей дістали поранення.

Також речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські терористи шукають нову тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед" для майбутніх потужних атак по Україні. Для цього окупанти намагаються розвідати готовність і точність нашої протиповітряної оборони.