Орбан зніме вето? У ЄС зробили важливу заяву щодо допомоги Україні на 50 млрд євро

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю RND .

"Я дуже впевнена, що Угорщина зніме блокаду. Міністр закордонних справ Сійярто (Петер, - голова МЗС Угорщини - ред.) дав нам позитивний сигнал, і я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо прийняти рішення щодо допомоги Україні", - констатувала вона.

Якщо ні, то, за її словами, "знайдемо інше рішення". "У той же час ми самі повинні більше інвестувати в нашу безпеку", - констатувала Валтонен.

На думку міністра, Європа має розробити надійну стратегію власного захисту та стримування.

" Ми повинні посилити нашу власну оборонну промисловість, і як малі, так і великі оборонні компанії повинні мати можливість зробити великі інвестиції вже зараз. Росія розуміє тільки силу. Нам потрібна надійна стратегія стримування як на європейському рівні, так і на рівні НАТО. Ми ще дуже далекі від досягнення цієї точки. Нам ще потрібно зробити багато, набагато більше. І це незалежно від того, як пройдуть вибори в США", - констатувала голова МЗС Фінляндії.

50 млрд євро для України від ЄС

Учора стало відомо, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. До такої домовленості, окрім інших, дійшли голова Кабміну Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді.

Щодо позиції Угорщини, то в середині грудня 2023 року Орбан заявляв, що Будапешт не підтримає новий пакет допомоги Україні від ЄС доти, доки блок не виплатить усі кошти, заморожені для Угорщини. На вступ України також може бути накладено вето.