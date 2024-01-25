СБУ атакувала нафтопереробний завод у російському Туапсе, - джерела

Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Там сталася потужна пожежа.

З даними джерел, безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів в ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа.

Як зазначають співрозмовники, була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.

"СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, сьогодні вночі у російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтобазі. Як зазначали самі росіяни, вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

При цьому російські ЗМІ повідомляли, що нафтопереробний завод атакували дрони.

Атака на нафтовий термінал

Нагадаємо, в ніч на 21 січня спалахнула потужна пожежа у Ленінградській області, а саме у порту селища Усть-Луга. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.

По цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ, після чого вогонь охопив нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Видання Bloomberg писало, що після атак СБУ морські постачання сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Як повідомляли джерела РБК-Україна, Росія змушена була перекидати свою ППО з фронту після атаки на термінал "Усть-Луга Ойл".