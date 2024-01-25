ua en ru
Чт, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція передала Україні ще дві установки MLRS M270

Франція, Четвер 25 січня 2024 18:51
UA EN RU
Франція передала Україні ще дві установки MLRS M270 Фото: Франція передала Україні ще дві установки MLRS (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Франція передала Україні додаткову кількість реактивних систем залпового вогню LRU.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Франції.

В рамках коаліції "артилерія для України", Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем до шести.

LRU або lance-roquettes unitaire - це французький варіант американської M270 MLRS. Вони оснащені:

  • модернізованою системою управління вогнем EFCS,
  • новою навігаційною системою (з використанням GPS),
  • новою системою зв’язку.

Допомога від Франції

Нагадаємо, що минулого місяця Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб. Зокрема серед них:

  • шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються,
  • 18 самохідних артилерійських установок Caesar,
  • дві ракетні пускові установки LRU,
  • дві зенітні системи Crotale.

Крім цього президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція допомога армії Війна Росії проти України
NEWS
Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба
Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба
DAILY
Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті