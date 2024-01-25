Франція передала Україні ще дві установки MLRS M270

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Франції.

В рамках коаліції "артилерія для України", Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем до шести.

LRU або lance-roquettes unitaire - це французький варіант американської M270 MLRS. Вони оснащені:

модернізованою системою управління вогнем EFCS,

новою навігаційною системою (з використанням GPS),

новою системою зв’язку.

Допомога від Франції

Нагадаємо, що минулого місяця Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб. Зокрема серед них:

шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються,

18 самохідних артилерійських установок Caesar,

дві ракетні пускові установки LRU,

дві зенітні системи Crotale.

Крім цього президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar.

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