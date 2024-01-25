Україна повернула додому ще двох дітей, яких вивезли в Росію

Україна повернула додому ще двох неповнолітніх, яких Росія вивезла до Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна .

"Хлопець та дівчина, 16 і 17 років відповідно, жили у Кринках. Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю", - пише Прокудін.

За словами голови ОВА, сім'ї вже об'єднались з дітьми після їх повернення до України.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Як розповідав уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, до України загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.