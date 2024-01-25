Глава МЗС Литви прибув з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва у четвер, 25 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) литовського міністра.

"Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і намагатимусь дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!", - написав Ландсбергіс.

I am back in the capital city of the most inspirational Europeans I ever met, finding out how Lithuania can help even more. Слава Україні! pic.twitter.com/bKrxGnCoTG — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 25, 2024

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, нещодавно Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Також анонсовано нові постачання на січень та лютий.

Так, у січні країна відправить Україн боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577.

Також Литва тренуватиме українських солдатів й зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.