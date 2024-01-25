Бійці ССО знищили БМП-2, яка обстрілювала правий берег Херсонської області

Українські захисники знищили російську бойову машину піхоти (БМП), з якої загарбники вели вогонь по правому берегу Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ)

Військові розповіли, що оператори одного з підрозділів ССО виявили БМП-2 російських окупантів, коли вели повітряну розвідку на Херсонському напрямку.

"З неї ворог постійно вів обстріл позицій Сил оборони на правому березі", - йдеться в повідомленні.

По ворожій цілі було нанесено вогневого ураження ударними дронами, і БМП росіян була знищена вщент.

Також зазначається, що оператори ССО завдали удару по антені зв'язку ворожої техніки, і "бонусом" стало збиття триколору загарбників.

Військові опублікували відповідне відео.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що українські захисники закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що Сили оборони хочуть відтіснити російських загарбників від правого берега Дніпра. Це дозволить, зокрема, зменшити ворожі обстріли цивільних.

Так, російські окупанти продовжують активно обстрілювати Херсон та інші звільнені ЗСУ населені пункти області.

Раніше у ССО показували відео, як спільно з військовими 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та СБУ знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" на лівому березі Херсонської області.

А також у грудні бійці ССО знищили спостережний пункт росіян в поки що окупованих Олешках.