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Гіркіну російський суд виніс вирок, наступні чотири роки проведе за гратами

Четвер 25 січня 2024 13:30
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Гіркіну російський суд виніс вирок, наступні чотири роки проведе за гратами Фото: Ігор Гіркін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський суд засудив так званого колишнього "міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна до чотирьох років колонії. Його звинуватили в "публічних закликах до екстремістської діяльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Під час дебатів 18 січня прокурор просив призначити терористу чотири роки і 11 місяців колонії загального режиму. Водночас максимальне покарання в Росії за статтею про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності - п'ять років позбавлення волі.

Судовий процес проходив у закритому режимі, попри те, що Гіркін та його захист просили відкрити для слухачів й журналістів.

Арешт Гіркіна

Терориста затримали ще в липні 2023 року. Тоді ж справу проти нього порушили через публікації в Telegram, в яких він закликав ФСБ до екстремізму. Провину він не визнає.

Вже у листопаді, під час перебування в СІЗО, Гіркін заявив, що планує балотуватись в президенти Росії у 2024 році. Зокрема він закликав соратників почати кампанію з його висунення і створити ініціативну групу для збору підписів. Його плани провалились.

Хто такий Ігор Гіркін

Ігор Стрєлков, також відомий за прізвищем Гіркін, є колишнім офіцером ФСБ, який брав участь в окупації Донецької області у 2014 році. Тоді ж він очолив так зване "Міністерство оборони "ДНР".

Крім того, він причетний до знищення малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року. Суд Гааги визнав Стрєлкова винним у знищенні літака та оголосив у міжнародний розшук. Росія відмовляється самостійного його видавати правосуддю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Гіркін активно критикував російське військове керівництво й особисто диктатора Володимира Путіна. Він звинувачував їх у провалах на фронті.

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