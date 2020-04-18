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Полиция проверит причастность экс-главы АП к видео, где "фура сбила Зеленского"

Новости » Политика     18.04.2020 - 00:31
Полиция проверит причастность экс-главы АП к видео, где "фура сбила Зеленского"
Фрагмент из видео (скриншот)

На момент публикации видео главой АП был Жигулин

Национальная полиция проверит, причастен ли бывший руководитель пресс-службы Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко к видео, где "фура сбивает Владимира Зеленского". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

На момент обнародования ролика, руководителем пресс-службы АП был Андрей Жигулин. В решении суда говорится, что следствие по этому делу продлили до 11 июля, чтобы отработать причастность к предполагаемому преступлению бывшего руководителя Главного департамента информационной политики Администрации президента и его коллег.

Отмечается, что решение, необходимо ли проводить допросы и обыски, будет принято по результатам отработки вероятной причастности к преступлению.

Также в период до 11 июля рассчитывают исследовать, имеются ли в действиях Жигулина признаки преступления.

Кроме того, в решении суда говорится, что эксперт, который исследовал видео, не обнаружил в нем признаков пропаганды культа насилия и жестокости".

Напомним, видео с фурой опубликовали в штабе бывшего президента Украины Петра Порошенко во время президентских выборов.

РБК-Украина писало, что сотрудники полиции установили личность автора видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик.

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