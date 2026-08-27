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28 ворожих атак і 14 годин тривоги: наслідки масованого обстрілу Київщини

22:48 27.08.2026 Чт
2 хв
Рятувальники раз у раз переривають гасіння пожеж через загрозу повторних ударів
aimg Валерій Ульяненко
28 ворожих атак і 14 годин тривоги: наслідки масованого обстрілу Київщини Фото: ліквідація наслідків ворожих ударів (ДСНС)
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Після першого нічного удару Київська область зазнала ще 28 повторних ворожих атак. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати масштабні пожежі під загрозою нових обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

За інформацією рятувальників, від ночі повітряна тривога в регіоні лунала 11 разів. Загалом вона тривала понад 14 годин.

"Для наших рятувальників ліквідація наслідків російських обстрілів перетворилася на випробування на межі людських можливостей. Вогнеборці працюють в умовах постійного смертельного ризику: раз у раз вони змушені переривати гасіння через загрозу повторних ударів та відходити на безпечну відстань", - йдеться у заяві.

Водночас наголошується, що навіть попри постійну прицільну загрозу і 13 повторних ударів рятувальники повертаються до роботи.

Фото: ліквідація наслідків ворожих ударів (ДСНС)

Наразі триває гасіння складських будівель одразу на трьох локаціях, які горять внаслідок підлих повторних російських обстрілів.

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили масовану атаку на логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок удару були пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.

Крім того, близько опівдня російський безпілотник атакував гіпермаркет в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок удару загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що, починаючи з 07:00 росіяни випустили по Україні близько 140 ударних безпілотників. Понад 100 з них - реактивні.

Про те, що відомо про наслідки денної атаки ворога на українські міста - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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