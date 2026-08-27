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Росіяни випустили 8 КАБів по Сумах, у місті деблокують людей з-під завалів

23:00 27.08.2026 Чт
2 хв
Ворог поцілив у п'ять різних локацій міста
aimg Сергій Козачук
Росіяни випустили 8 КАБів по Сумах, у місті деблокують людей з-під завалів Фото: росіяни випустили 8 КАБів по Сумах (Getty Images)
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Російські війська масовано атакували Сумську громаду керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Олега Григорова та заяву виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзара.

Деталі атаки та наслідки

Увечері ворог завдав серії ударів по цивільних об'єктах міста. Загалом зафіксовано вісім влучань керованими авіаційними бомбами по п'яти різних локаціях.

Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та транспорт.

На місцях прильотів триває рятувальна операція. З-під завалів зруйнованих споруд надзвичайники вже витягнули двох людей.

Постраждалим надають медичну допомогу, ачна кількість поранених та їхній стан наразі уточнюються.

"Росіяни вкотре свідомо завдали масованого удару по мирних людях", - наголосив очільник ОВА Олег Григоров.

Жителів громади закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, оскільки загроза нових ворожих атак зберігається.

За даними Артема Кобзара, обстріл стався близько 20:35. У місті зафіксували влучання керованих авіабомб у трьох локаціях - у Ковпаківському та Зарічному районах.

Ворог пошкодив як приватний сектор, так і об'єкти цивільної інфраструктури.

"Попередньо відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - зазначив Кобзар.

На місцях прильотів тривають пошуково-рятувальні роботи, залучено всі відповідні служби.

Попередні удари по Сумах

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Суми атакували ворожі реактивні БпЛА. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в житловій двоповерхівці в Ковпаківському районі міста.

Крім того, 17 серпня російські війська вдарили по Сумах, пошкодивши житловий сектор та нежитлові приміщення. Тоді внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна особа дістала поранення.

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