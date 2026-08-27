Китай посунув Росію з продажів озброєння пострадянським країнам
Після початку повномасштабної війни Росії проти України продажі озброєння Китаю країнам Центральної Азії стрімко зросли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Китай витісняє Росію
Після розпаду СРСР Росія довго залишалася постачальницею озброєнь для країн Центральної Азії. Китай почав поступово співпрацювати з ними в оборонці тільки наприкінці 2010-х років, пише видання.
Проте з лютого 2022 року колишні радянські республіки захотіли розірвати залежність від Росії. Тож Китай скористався ситуацією.
Пекін продає їм:
- дрони,
- транспортні літаки,
- бронетехніку,
- системи ППО,
Хто купує у Китаю
Туркменістан придбав системи ППО великої (HQ-9) та середньої дальності (HQ-12), а Узбекистан – FD-2000, аналог HQ-9.
Узбекистан і Казахстан хочуть впроваджувати велику китайську техніку у свої ВПС:
- перший отримав 4 багатоцільові винищувачі Chengdu J-10CE і, можливо, домовився про постачання ще 20;
- другий уже експлуатує вісім військово-транспортних літаків Y-8F-200.
Купівля ППО та винищувачів створює довгострокові зв'язки з постачальником, який роками, а то й десятиліттями надаватиме:
- ракети,
- запчастини,
- двигуни,
- програмне забезпечення,
- послуги з модернізації та підготовки персоналу.
Хоча Казахстан, Киргизстан та Таджикистан є разом із Росією членами військового союзу - Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Проте Таджикистан навіть демонструє китайську техніку на парадах у Душанбе, пише видання.
Китай також фінансує будівництво та розвиток об'єктів безпеки вздовж таджико-афганського кордону. Він робить це і для захисту своїх транспортних коридорів та інвестицій у економіки центральноазіатських країн.
Держави регіону також закуповують у Китаю бойові безпілотники Wing Loong та CH-3A.
За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), сукупний експорт озброєнь із Росії скоротився у 2021-2025 роках на 64% порівняно з 2016-2020 роками. А його частка у світовому експорті впала з 21% до 6,8%.
Раніше РБК-Україна писало, що нові реактивні версії "Шахедів", які Росія використовує для масованих атак по Україні, здатні розганятися до 500 км/год. Їхня поява стала можливою значною мірою завдяки Китаю.
Також повідомлялося, що влада Китаю у червні публічно закликала Київ і Москву повернутися за стіл переговорів. У Пекіні також розповіли, яким бачать цей процес.