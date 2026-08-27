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Китай посунув Росію з продажів озброєння пострадянським країнам

20:44 27.08.2026 Чт
2 хв
Центральна Азія переходить на закупівлі китайських ракет і дронів
aimg Олена Бджола
Китай посунув Росію з продажів озброєння пострадянським країнам Фото: Китай витісняє Росію з ринку озброєнь для країн Центральної Азії (Getty Images)
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Після початку повномасштабної війни Росії проти України продажі озброєння Китаю країнам Центральної Азії стрімко зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Китай витісняє Росію

Після розпаду СРСР Росія довго залишалася постачальницею озброєнь для країн Центральної Азії. Китай почав поступово співпрацювати з ними в оборонці тільки наприкінці 2010-х років, пише видання.

Проте з лютого 2022 року колишні радянські республіки захотіли розірвати залежність від Росії. Тож Китай скористався ситуацією.

Пекін продає їм:

  • дрони,
  • транспортні літаки,
  • бронетехніку,
  • системи ППО,

Хто купує у Китаю

Туркменістан придбав системи ППО великої (HQ-9) та середньої дальності (HQ-12), а Узбекистан – FD-2000, аналог HQ-9.

Узбекистан і Казахстан хочуть впроваджувати велику китайську техніку у свої ВПС:

  • перший отримав 4 багатоцільові винищувачі Chengdu J-10CE і, можливо, домовився про постачання ще 20;
  • другий уже експлуатує вісім військово-транспортних літаків Y-8F-200.

Купівля ППО та винищувачів створює довгострокові зв'язки з постачальником, який роками, а то й десятиліттями надаватиме:

  • ракети,
  • запчастини,
  • двигуни,
  • програмне забезпечення,
  • послуги з модернізації та підготовки персоналу.

Хоча Казахстан, Киргизстан та Таджикистан є разом із Росією членами військового союзу - Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Проте Таджикистан навіть демонструє китайську техніку на парадах у Душанбе, пише видання.

Китай також фінансує будівництво та розвиток об'єктів безпеки вздовж таджико-афганського кордону. Він робить це і для захисту своїх транспортних коридорів та інвестицій у економіки центральноазіатських країн.

Держави регіону також закуповують у Китаю бойові безпілотники Wing Loong та CH-3A.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), сукупний експорт озброєнь із Росії скоротився у 2021-2025 роках на 64% порівняно з 2016-2020 роками. А його частка у світовому експорті впала з 21% до 6,8%.

Раніше РБК-Україна писало, що нові реактивні версії "Шахедів", які Росія використовує для масованих атак по Україні, здатні розганятися до 500 км/год. Їхня поява стала можливою значною мірою завдяки Китаю.

Також повідомлялося, що влада Китаю у червні публічно закликала Київ і Москву повернутися за стіл переговорів. У Пекіні також розповіли, яким бачать цей процес.

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