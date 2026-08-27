Наглядова рада "Сенс Банку" поповнилася представницею держави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну № 853.

Зміни у наглядові раді "Сенс Банку"

Дегтярьова буде представницею держави у наглядовій раді банку.

Відповідну постанову уряд прийняв 21 серпня.

Фото: постанова про затвердження Н. Дегтярьової членкинею наглядової ради "Сенс Банку" (kmu.gov.ua)

З призначенням Дегтярьової до наглядової ради "Сенс Банку" кількість її членів зросте до п’яти. Проте для правоможності НР потрібно щонайменше шість.

Що відомо про Дегтярьову

З 2016 по 2023 роки Дегтярьова працювала директоркою департаменту банківського нагляду Національного банку України.

Фінансистка до цього призначення обіймала посаду директорки департаменту внутрішнього аудиту Промінвестбанку (ПІБ, Київ) - з 2009 по 2016 рік.

З 2007 по 2009 - внутрішній аудитор "Каліон банку Україна".

У період 1999-2004 років працювала в приватних компаніях на посадах голови служби внутрішнього аудиту, керівника кредитного департаменту.