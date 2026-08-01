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Канада поставила на місце Трампа за перейменування озера Онтаріо

00:27 28.08.2026 Пт
2 хв
Трампу нагадали про вік США та походження назви озера
aimg Пилип Бойко
Канада поставила на місце Трампа за перейменування озера Онтаріо Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Лідер США Дональд Трамп офіційно перейменував озеро Онтаріо, що розділяє Штати та Канаду в озеро Америка. Але прем'єр Канади Марк Карні відреагував гідно та нагадав історичний контекст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра Марка Карні у соцмережі X.

Лідер канадського уряду написав, що назва озера Онтаріо походить від слова "Ontari'io" мовою індіанського народу вендат, яке, що цілком доречно, означає "озеро прекрасне, озеро велике".

Карні нагадав, що цій назві понад 400 років - вона з’явилася задовго до утворення Канадської конфедерації та проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.

"Ми знаємо, що Америка змінюється. Змінюються її торгівельні відносини, зовнішня політика, національні пам’ятники, назви географічних об’єктів. Канадці також знають, що називати речі своїми іменами означає називати це озером Онтаріо - тоді, зараз і завжди", - зазначив Карні.

Нагадаємо, президент США перед журналістами підписав указ про перейменування озера Онтаріо, яке розділяє дві країни. До цього він зробив це власними руками просто перекресливши назву на мапі й написавши фломастером "озеро Америка".

Контекст новини

Між США та Канадою різко погіршились відносини після того, як Трамп запровадив торгівельні мита проти канадських товарів. Мита сягають 50% на товари з Канади.

Ще на початку другого президентського терміну Трамп неодноразово ображав Канаду, називаючи її 51-м штатом, а тодішнього прем'єра Трюдо - губернатором.

У відповідь Канада запровадила мита на американські товари "долар за долар". Розміри нових контрмит Канади тотожні американським тарифам та охоплять товари, на які США поширили свої мита.

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Сполучені Штати Америки Канада Дональд Трамп
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