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Трамп: мене не турбує загроза нападу Росії на країни НАТО

21:07 27.08.2026 Чт
2 хв
Чому США не хвилюються за союзників?
aimg Олена Бджола
Трамп: мене не турбує загроза нападу Росії на країни НАТО Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Очільник США вкотре висловив свою думку щодо підготовки Росії до нападу на країни НАТО. Він не бачить у цьому проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонне інтерв'ю президента США Дональда Трампа Axios.

Трамп не розділяє побоювання НАТО

Президент заявив, що його не турбує напад Росії на країни НАТО. Це було його відповіддю на хвилювання союзників на тлі таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Лідери Європи публічно попередили, що Москва може перевірити рішучість НАТО. У тому числі і зобов'язання США щодо статті 5 - пункту Альянсу про колективну оборону. Росія зробить це шляхом обмеженого нападу або інших військових провокацій.

Тож у НАТО гадали, що Реткліфф їздив до країни-агресорки, щоб застерегти від подібних кроків Росію.

Проте Трамп заперечив ці меседжі, заявивши, що директор ЦРУ не робив жодного такого попередження.

"Я зовсім не стурбований... Немає жодної проблеми", - сказав Трамп, коли його запитали про можливу російську провокацію проти країн НАТО.

Трамп про Путіна

Пізніше Трамп під час виступу у Білому домі вкотре заявив, що ніякої агресії проти Альянсу Росія не планує

"Путін не збирається нападати на країни НАТО", - запевнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви цього тижня став попередженням Росії не нападати на країни НАТО, на тлі оцінок розвідки США, що Кремль може перевірити альянс на міцність.

Також повідомлялося, що Трамп заявив, що візит директора ЦРУ до Росії має напіврутинний характер. За його словами, поїздка не пов'язана з припущеннями про можливі дії Кремля проти країн НАТО.

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НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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