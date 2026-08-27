У Словаччині розкрили подробиці спроби підпалу українського заводу Skyeton
Підпал був спрямований проти українського виробника дронів Skyeton. За спробою, ймовірно, стоять російські спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Словаччини, передає Reuters.
Підготовка підпалу Skyeton
Прокурори у Пряшеві заявили 27 серпня, що спланований трьома підозрюваними на сході Словаччини підпал був спрямований проти Skyeton.
Компанія, заснована в Україні, виробляє безпілотники для цивільного та військового використання в Україні та інших країнах.
Деталі справи
Німецький прокурор повідомив Reuters, що 26-річного латвійця затримали в Гамбурзі, і триває процедура його екстрадиції.
Словацькі прокурори заявили, що двох інших підозрюваних - латвійця та українця - було затримано у Словаччині. Пошкодження майна та постраждалих не було.
Місцеві ЗМІ повідомили, що у четвер суд постановив залишити їх під вартою до завершення розслідування.
Словацька поліція поки що не встановила жодної особи, підозрюваної у замовленні нападу.
Група, яка називає себе "Глобальні громадяни проти війни 1984", взяла на себе відповідальність у заяві для Reuters та вимагала звільнення двох підозрюваних.
Що кажуть у Skyeton
Компанія Skyeton у коментарі для РБК-Україна офіційно зазначила, що росіяни регулярно намагаються атакувати їх виробничі потужності в Україні та їх репутацію.
"Нещодавній замах на наше виробництво у Словаччині - це чергове свідоцтво того, що українські зброярі їм уже поперек горла, а отже, ми на правильному шляху. Ми дякуємо всім службам та поліції, які допомогли запобігти атаці та затримати учасників злочину", - кажуть у компанії.
Також, за словами Skyeton, всі виробничі потужності, включно із заводом у Словаччині, працюють в першу чергу на забезпечення потреб Сил оборони України.
Раніше РБК-Україна писало, що поліція Словаччини 25 серпня запобігла підпалу заводу з виробництва безпілотників. У справі затримали трьох іноземців.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значну кількість запалювальної суміші, а також інструменти, мобільні телефони, фотоапарат і написаний від руки план.
Також повідомлялося, що у ФРН суд виніс вирок українцю, якого звинуватили у шпигунстві та підготовці диверсій на користь Росії. Чоловіка засудили до 1 року та 3 місяців позбавлення волі.