П’ять дронів залетіли в Молдову після атаки РФ на Україну
Уночі 27 серпня кілька безпілотників невідомого походження порушили повітряний простір Молдови. Це сталося вже після завершення масованої атаки Росії на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Журналісти отримали дані про вторгнення дронів на територію Молдови від Міноборони країни.
Перший безпілотник перетнув державний кордон з боку України о 03:56 у районі населеного пункту Біляївка. Відомо, що після цього він полетів у напрямку Паланки Штефан-Водського району. Трохи пізніше вказаний БпЛА залишив повітряний простір Молдови та повернувся в напрямку України.
Що стосується другого дрона, то він зайшов із боку українського села Старокозаче. О 03:59 він пролетів над селом Каплани, а о 04:10 зник із систем моніторингу в районі села Карагасани Штефан-Водського району.
"Третій БпЛА о 04:09 перетнув державний кордон з України та пролетів за маршрутом Паланка - Крокмаз - Оланешти - Пуркарь - Раскаєць. О 04:24 безпілотник зник із радарів поблизу міста Первомайськ у придністровському регіоні Молдови", - повідомляє видання.
Як уточнили в МО Молдови, ще один безпілотник порушив повітряний простір о 04:16 у напрямку Паланки, після чого повернувся в Україну в напрямку села Маяки.
"Водночас о 05:50 поблизу пункту пропуску Сайці (Молдова) - Лісне (Україна), на кордоні між Каушанським районом Молдови та Україною, безпілотник перетнув повітряний простір обох країн. О 06:02 він попрямував у бік Лісного та залишив повітряний простір Молдови", - пише ЗМІ.
Важливо зазначити, що все це відбувалося після завершення повітряних атак РФ на Україну.
У Міноборони Молдови також уточнили, що відстежувати безпілотники їм допомагали союзники.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про всі наслідки масованої атаки РФ на Україну 27 серпня.
Окрім того, стало відомо, скільки ворожих цілей змогли знешкодити сили ППО цього разу.