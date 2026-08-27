ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Вдарили 7 "Шахедів": стали відомі деталі атаки на Roshen під Києвом

22:06 27.08.2026 Чт
1 хв
РФ використовувала реактивні безпілотники, щоб знищити склад із солодощами
aimg Іван Носальський
Вдарили 7 "Шахедів": стали відомі деталі атаки на Roshen під Києвом Ілюстративне фото: росіяни вдарили по складу Roshen у Київській області (facebook.com/MNSKOB)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російські окупанти сьогодні, 27 серпня, завдали удару безпілотниками по складу Roshen. Для атаки ворог застосував одразу сім безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента України Петра Порошенка у Facebook.

"Roshen, по логістичним об'єктам завдано удару з семи "Шахедів". Летіли на висотах 8 тисяч метрів зі швидкістю понад 300 кілометрів на годину", - сказав Порошенко.

Вдарили 7 &quot;Шахедів&quot;: стали відомі деталі атаки на Roshen під Києвом

Фото: після удару РФ спалахнула пожежа (скриншот)

За його словами, така атака відбулася за умов, коли ресурс для ефективної протидії реактивним "Шахедам" обмежений.

Більш докладних деталей атаки він не розкрив.

Удар по складу Roshen

Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, пресслужба компанії Roshen повідомила про те, що внаслідок російського удару було зруйновано склад з її продукцією у селищі Чубинське у Київській області.

Внаслідок удару компанія втратила частину своєї продукції. Найближчим часом можуть виникнути перебої з окремими позиціями.

У Roshen наголосили, що це вже друга атака на їхню інфраструктуру з початку повномасштабної війни.

До цього російські окупанти атакували склад готової продукції компанії в місті Яготин.

Варто зауважити, що внаслідок російських атак постраждав і інший український бізнес. Росія продовжує активно атакувати склади у Київській області та Києві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ROSHEN Петро Порошенко Війна в Україні Атака дронів
Новини
Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають