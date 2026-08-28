Хакери зламали систему трьох британських аеропортів і отримали дані мільйонів пасажирів

Хакери здійснили кібератаку на аеропорти Манчестер, Станстед та Іст-Мідлендс у Великій Британії, отримавши доступ до даних близько 8,7 мільйона клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Які дані отримали хакери

Інцидент стосувався інформації про бронювання паркінгів, лаунж-зон, швидких коридорів та реєстрацій у Wi-Fi в аеропортах. Зловмисники здобули електронні адреси, номери телефонів, реєстраційні номери автомобілів та поштові індекси клієнтів. За словами компанії, банківські чи платіжні дані в зламаній системі не зберігалися.

Чи постраждала безпека польотів

У Manchester Airports Group наголосили, що безпека пасажирів та авіаційна безпека жодного разу не були під загрозою, а робота самих аеропортів залишилася незмінною.

Атака сталася в розпал літнього туристичного сезону - цього тижня багато родин повертаються до Британії перед початком навчального року. Торік через ці три аеропорти разом пройшло 54 мільйони пасажирів.

Що радять постраждалим клієнтам

В аеропорту Станстед розіслали листи постраждалим клієнтам із застереженням бути особливо обережними з несподіваними листами, дзвінками чи повідомленнями, що нібито надходять від аеропорту - компанія ніколи не запитує платіжні чи банківські дані в незапланованих зверненнях.

Що каже компанія

Представник Manchester Airports Group заявив, що компанія негайно локалізувала загрозу та працює зі спеціалістами з кібербезпеки, а також повідомила відповідні органи влади. Паркувальні послуги для клієнтів продовжують працювати в звичайному режимі.

Чому масштаб атаки такий значний

Партнерка юридичної фірми Gordons Лорен Віллс-Діксон зазначила, що аеропорти надають безліч послуг - доступ до лаунжів, паркування, швидкі коридори, а Wi-Fi також вимагає введення особистих даних.

Через це оператори накопичують величезні обсяги клієнтської інформації, а зростання використання технологій лише підвищує ризик кібератак.

Інцидент стався на тлі зростаючого тиску на постачальників та операторів об'єктів національної інфраструктури щодо посилення кіберзахисту.