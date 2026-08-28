ua en ru
Пт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Хакери зламали систему трьох британських аеропортів і отримали дані мільйонів пасажирів

00:54 28.08.2026 Пт
2 хв
Компанія запевняє: безпека польотів під час атаки не постраждала
aimg Катерина Коваль
Хакери зламали систему трьох британських аеропортів і отримали дані мільйонів пасажирів Фото: кібератака на аеропорти Британії розкрила дані мільйонів пасажирів (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Хакери здійснили кібератаку на аеропорти Манчестер, Станстед та Іст-Мідлендс у Великій Британії, отримавши доступ до даних близько 8,7 мільйона клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Які дані отримали хакери

Інцидент стосувався інформації про бронювання паркінгів, лаунж-зон, швидких коридорів та реєстрацій у Wi-Fi в аеропортах. Зловмисники здобули електронні адреси, номери телефонів, реєстраційні номери автомобілів та поштові індекси клієнтів. За словами компанії, банківські чи платіжні дані в зламаній системі не зберігалися.

Чи постраждала безпека польотів

У Manchester Airports Group наголосили, що безпека пасажирів та авіаційна безпека жодного разу не були під загрозою, а робота самих аеропортів залишилася незмінною.

Атака сталася в розпал літнього туристичного сезону - цього тижня багато родин повертаються до Британії перед початком навчального року. Торік через ці три аеропорти разом пройшло 54 мільйони пасажирів.

Що радять постраждалим клієнтам

В аеропорту Станстед розіслали листи постраждалим клієнтам із застереженням бути особливо обережними з несподіваними листами, дзвінками чи повідомленнями, що нібито надходять від аеропорту - компанія ніколи не запитує платіжні чи банківські дані в незапланованих зверненнях.

Що каже компанія

Представник Manchester Airports Group заявив, що компанія негайно локалізувала загрозу та працює зі спеціалістами з кібербезпеки, а також повідомила відповідні органи влади. Паркувальні послуги для клієнтів продовжують працювати в звичайному режимі.

Чому масштаб атаки такий значний

Партнерка юридичної фірми Gordons Лорен Віллс-Діксон зазначила, що аеропорти надають безліч послуг - доступ до лаунжів, паркування, швидкі коридори, а Wi-Fi також вимагає введення особистих даних.

Через це оператори накопичують величезні обсяги клієнтської інформації, а зростання використання технологій лише підвищує ризик кібератак.

Інцидент стався на тлі зростаючого тиску на постачальників та операторів об'єктів національної інфраструктури щодо посилення кіберзахисту.

У Британії хакери отримали доступ до даних 8,7 мільйона пасажирів трьох аеропортів. Крім того, компанія OpenAI оприлюднила звіт, згідно з яким штучний інтелект самостійно зламав інфраструктуру Hugging Face, обійшовши захисні обмеження без допомоги людини.

Зловмисники також регулярно використовують вразливості популярних платформ для створення хакерських мереж - зокрема, під час іншої атаки хакери перетворили понад 2000 сайтів на WordPress на ботнет, створивши масштабну мережу з тисяч ПК для поширення шпигунського софту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Аеропорт
Новини
Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають