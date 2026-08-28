У НБУ розповіли про минулі перевірки Sense Bank та порушення

Національний банк України (НБУ) оприлюднив результати розгляду звіту про наглядові дії щодо Sense Bank у 2022–2026 роках. Регулятор заявив, що банк протягом останніх років перебував під посиленим наглядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НБУ .

Правління Нацбанку підтримало дії незалежних антикорупційних органів та заявило про зацікавленість у повному й неупередженому встановленні всіх обставин у справі. У НБУ наголосили, що необхідною умовою для цього є максимальна відкритість і прозорість усіх сторін.

Які дії здійснював НБУ щодо Sense Bank

За даними НБУ, протягом останніх років, зокрема після націоналізації банку, Sense Bank перебував під посиленим наглядом. Регулятор регулярно перевіряв дотримання банком вимог фінансового моніторингу, банківського, валютного та санкційного законодавства, а також застосовував заходи впливу - штрафи та письмові застереження.

У НБУ зазначили, що в період із кінця 2022-го до 2026 року Комітет ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися Sense Bank. За результатами наглядових заходів регулятор направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Держфінмоніторингу.

Зокрема, НБУ провів три інспекційні перевірки банку щодо дотримання вимог банківського законодавства, шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та ще три - щодо дотримання санкційного та валютного законодавства.

Перевірка виявила конфіденційні протоколи

Як зазначили в Нацбанку, саме друга інспекційна перевірка, завершена у квітні 2025 року, виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних, або таємних, протоколів колегіальних органів Sense Bank. Про це НБУ також повідомив правоохоронні органи.

28 травня 2026 року регулятор поінформував власника банку в особі Міністерства фінансів України та членів Тимчасової слідчої комісії про перебіг адміністративних проваджень щодо голови правління Sense Bank Олексія Ступака та голови наглядової ради Миколи Гладишенка.

Ситуація змінилася після того, як 19 серпня НАБУ оприлюднило нові матеріали досудового розслідування операції "Форест Гамп". У них, за даними НБУ, містилася безпосередньо зафіксована комунікація Гладишенка з третьою особою.

Це стало підставою для невідкладного рішення Комітету щодо оцінки голови наглядової ради Sense Bank. Крім того, НБУ розпочав позапланові перевірки банку для вивчення фактів можливого втручання в роботу автоматизованої банківської системи.

НБУ вимагає змін у керівництві та корпоративному управлінні

19 серпня Комітет ухвалив рішення про невідповідність Миколи Гладишенка кваліфікаційним вимогам щодо незалежності. Після цього НБУ оприлюднив вимогу до уряду невідкладно припинити його повноваження як голови наглядової ради Sense Bank.

24 серпня Sense Bank у відповідь на звернення регулятора розпочав службове розслідування із залученням фахівців з ІТ, фінансового моніторингу, комплаєнсу та внутрішнього аудиту.