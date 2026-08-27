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"Нічого незвичайного": Трамп пояснив візит глави ЦРУ до Москви

21:58 27.08.2026 Чт
1 хв
За словами лідера США, між главами спецслужб двох країн склалися "дуже добрі стосунки"
aimg Валерій Ульяненко
"Нічого незвичайного": Трамп пояснив візит глави ЦРУ до Москви Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Глава ЦРУ Джон Реткліфф регулярно зустрічається з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, а його нещодавній візит до Москви був звичайною робочою поїздкою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп розповів в інтерв'ю Axios.

За словами Трампа, керівники американської та російської розвідок проводять зустрічі раз на півроку або раз на рік. Він підкреслив, що між очільниками спецслужб двох країн склалися "дуже добрі стосунки".

Американський президент також висловив здивування через підвищену увагу медіа до поїздки директора розвідки до Москви. Він наголосив, що це була "звичайна робоча поїздка".

"Ніякого особливого послання не було, і нічого незвичайного не відбувалося", - запевнив Трамп.

Нагадаємо, глава ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня здійснив візит до Москви. Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков розкрив подробиці переговорів Реткліффа з російськими спецслужбами.

Зазначимо, Сергій Наришкін підтвердив, що зустрічався з главою ЦРУ в Москві. За його словами, вони обговорювали питання, які перебувають у компетенції спецслужб.

Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що під час візиту Джона Реткліффа до Москви війна в Україні була однією з тем обговорення.

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