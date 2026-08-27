Для розмінування та порятунку: Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів

Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів берегової охорони. Вони допомагатимуть рятувальникам проводити рятувальні операції на воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Швеції.

Швидкісні катери передадуть безпосередньо Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Усі судна надійдуть у їхньому нинішньому технічному стані.

"Швеція підтримує Україну на багатьох фронтах і тепер ще більше зміцнює морські спроможності України", - заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Він зазначив, що ця допомога посилить можливості України щодо буксирування, розмінування та транспортування.

Нагадаємо, Італія та Франція готують для України новий пакет військової допомоги. Згідно з даними італійських ЗМІ, до нього увійдуть чотири новітні батареї SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі Aster 30 та сім далекобійних радарів.