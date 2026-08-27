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Для розмінування та порятунку: Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів

20:11 27.08.2026 Чт
1 хв
Стокгольм передасть судна у їхньому нинішньому технічному стані
aimg Валерій Ульяненко
Для розмінування та порятунку: Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів Фото: шведське судно берегової охорони (Getty Images)
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Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів берегової охорони. Вони допомагатимуть рятувальникам проводити рятувальні операції на воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Швеції.

Швидкісні катери передадуть безпосередньо Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Усі судна надійдуть у їхньому нинішньому технічному стані.

"Швеція підтримує Україну на багатьох фронтах і тепер ще більше зміцнює морські спроможності України", - заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Він зазначив, що ця допомога посилить можливості України щодо буксирування, розмінування та транспортування.

Нагадаємо, Італія та Франція готують для України новий пакет військової допомоги. Згідно з даними італійських ЗМІ, до нього увійдуть чотири новітні батареї SAMP/T NG, ракети-перехоплювачі Aster 30 та сім далекобійних радарів.

Зазначимо, Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликали Єврокомісію відновити роботу над передачею Україні заморожених активів РФ. Вони закликали розробити механізми, які дозволять обійти бельгійське вето.

Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна отримала додаткові ракети до Patriot, комплекси Crotale та ракети AIM.

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