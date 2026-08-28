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Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56 осіб

01:54 28.08.2026 Пт
1 хв
Серед поранених чи загиблих українців наразі немає
aimg Катерина Коваль
Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56 осіб Фото: повені у Непалі обірвали життя великої кількості людей (Getty Images)
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У Непалі триває пошукова операція українців, які зникли безвісти внаслідок повені — їхня кількість зросла до 56 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Українські консули підтримують прямий контакт із місцевою владою, яка координує рятувальні операції з пошуку та евакуації громадян, з якими втрачено зв'язок. За словами МЗС, кількість зниклих практично не змінилася - додалася лише одна громадянка зі складу іноземної туристичної групи.

Наразі загальний список українців, з якими немає зв'язку, налічує 56 людей.

Водночас, за перевіреною інформацією, серед поранених чи загиблих внаслідок стихійного лиха українців станом на зараз немає.

Непальська армія та поліція продовжують пошуково-рятувальні роботи, а Україна координує зусилля з пошуку та евакуації своїх громадян разом з іншими іноземними країнами.

Раніше РБК-Україна розповідало, що руйнівна повінь накрила кордон Непалу й Тибету. Окрім того, ми повідомляли, що станом на 26 серпня було відомо про 53 українців, які зникли безвісти на тлі стихійного лиха.

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