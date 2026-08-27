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55 українців зникли безвісти під час масштабних повеней у Непалі

12:18 27.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки стихійного лиха?
aimg Юлія Капітонова
55 українців зникли безвісти під час масштабних повеней у Непалі Фото: Повені у Непалі обірвали життя великої кількості людей (Getty Images)
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Станом на 27 серпня відомо про щонайменше 55 громадян України, яких не можуть знайти після катастрофічних повеней і зсувів у Непалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nepal News.

За даними поліції Непалу, загалом вже відомо про загибель 177 людей, а саме:

  • 41 жінки;
  • 69 чоловіків,
  • 10 дівчат,
  • 7 хлопчиків,
  • 50 людей, особи яких наразі не встановлені.

Згідно з останніми даними, понад 1100 вважаються зниклими безвісти. Серед них - щонайменше 55 громадян України.

Що важливо розуміти, йдеться про дві туристичні групи - 47 та 7 українців, а також одну громадянку України, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи.

Місцева влада також наголосила, що наразі інформації про українців серед загиблих чи постраждалих немає.

Окрім того, вкзано, що дипломати активно залучені до пошукової операції.

Окремо Рада з туризму Непалу повідомила про 644 зниклих безвісти мандрівників. Серед них - 517 іноземців і 127 громадян Непалу. У списку зниклих є громадяни Індії, США, України, Малайзії, Австралії, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції та інших країн.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються в районах Расува, Нувакот, Дхадінг і Горкха. Дістатися до деяких постраждалих районів складно через несприятливу погоду та значні руйнування доріг. Влада також застерігає про можливість нових повеней і зсувів.

Загалом до проведення пошуково-рятувальної операції у постраждалих районах залучили 7415 представників сил безпеки.

Раніше РБК-Україна розповідало, що руйнівна повінь накрила кордон Непалу й Тибету.

Окрім того, ми повідомляли, що станом на 26 серпня було відомо про 53 українців, які зникли безвісти на тлі стихійного лиха.

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