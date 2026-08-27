55 українців зникли безвісти під час масштабних повеней у Непалі
Станом на 27 серпня відомо про щонайменше 55 громадян України, яких не можуть знайти після катастрофічних повеней і зсувів у Непалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nepal News.
За даними поліції Непалу, загалом вже відомо про загибель 177 людей, а саме:
- 41 жінки;
- 69 чоловіків,
- 10 дівчат,
- 7 хлопчиків,
- 50 людей, особи яких наразі не встановлені.
Згідно з останніми даними, понад 1100 вважаються зниклими безвісти. Серед них - щонайменше 55 громадян України.
Що важливо розуміти, йдеться про дві туристичні групи - 47 та 7 українців, а також одну громадянку України, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи.
Місцева влада також наголосила, що наразі інформації про українців серед загиблих чи постраждалих немає.
Окрім того, вкзано, що дипломати активно залучені до пошукової операції.
Окремо Рада з туризму Непалу повідомила про 644 зниклих безвісти мандрівників. Серед них - 517 іноземців і 127 громадян Непалу. У списку зниклих є громадяни Індії, США, України, Малайзії, Австралії, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції та інших країн.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються в районах Расува, Нувакот, Дхадінг і Горкха. Дістатися до деяких постраждалих районів складно через несприятливу погоду та значні руйнування доріг. Влада також застерігає про можливість нових повеней і зсувів.
Загалом до проведення пошуково-рятувальної операції у постраждалих районах залучили 7415 представників сил безпеки.
Раніше РБК-Україна розповідало, що руйнівна повінь накрила кордон Непалу й Тибету.
Окрім того, ми повідомляли, що станом на 26 серпня було відомо про 53 українців, які зникли безвісти на тлі стихійного лиха.