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Кремль оплакує "боснійського м'ясника": висловив співчуття родині

02:34 28.08.2026 Пт
2 хв
У РФ досі не визнають геноцид у Сребрениці, а Младича вважають невинним
aimg Пилип Бойко
Кремль оплакує "боснійського м'ясника": висловив співчуття родині Фото: організатор геноциду у Сребрениці Ратко Младич (Getty Images)
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МЗС РФ та посольство РФ у Сербії відреагували на смерть колишнього командувача армії боснійських сербів генерала Ратка Младича, який отримав прізвисько "боснійський м'ясник". У російському МЗС опублікували повідомлення зі словами співчуття його родині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

Як зазначається в заяві дипломатичного відомства РФ, що справа Младича, "які б не були фактичні обставини, що лягли в його основу, стала кричущим проявом подвійних стандартів і антисербського ухилу трибуналу".

"Висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким", - йдеться у повідомленні МЗС Росії.

За що засудили Ратка Младича

Ратко Младич командував армією боснійських сербів під час війни в Боснії та Герцеговині 1992–1995 років. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії у 2017 році визнав його винним у геноциді, злочинах проти людяності та порушеннях законів і звичаїв війни та призначив довічне ув'язнення. У 2021 році апеляційна інстанція підтвердила вирок і покарання.

Одним із ключових епізодів справи стала різанина у Сребрениці в липні 1995 року. Після захоплення боснійськими сербськими силами оголошеної ООН "зоною безпеки" Сребрениці було вбито понад 8 тисяч боснійських мусульман - переважно чоловіків і хлопчиків. Трибунал кваліфікував ці події як геноцид. У міжнародних ЗМІ Младича часто називали "боснійським м'ясником".

Младича також визнали відповідальним за інші тяжкі злочини під час війни. Зокрема, суд встановив його провину у переслідуванні, винищенні, вбивствах, депортаціях і насильницькому переміщенні населення, тероризуванні цивільних у Сараєві та захопленні заручників з-поміж персоналу ООН.

Цинічна реакція Младича на суді

Кремль оплакує &quot;боснійського м'ясника&quot;: висловив співчуття родиніРатко Младич на суді демонструє своє ставлення до жертв геноциду (фото: Скриншот)

Під час суду в Гаазі Ратко Младич поводив себе зухвало. Наприклад, під час свідчень матері однієї з жертв різанини у Сребрениці він проводив собі по горлу рукою, імітуючи рух ножем.

Крім того, багато ультраправих націоналістів у Сербії й досі вважають Младича героєм. А ні вони, а ні РФ не визнають результати трибуналу в Гаазі.

Контекст новини

Як раніше повідомлялось, 27 серпня у тюрмі ООН в Гаазі помер колишній командир армії боснійських сербів Ратко Младич. За свої злочини він встиг відсидіти лише 15 років з довічного терміну і помер у віці 85 років.

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