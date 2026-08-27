Світла і тепла може не бути довго: мешканців Херсона закликали евакуюватися

У Херсоні цієї зими не зможуть розраховувати на роботу ТЕЦ та інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі через обстріли РФ. Жителів міста, особливо родини з дітьми та літніх людей, закликають за можливості виїжджати.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Серйозні руйнування Херсонської ТЕЦ

Вночі російські війська знову атакували Херсонську ТЕЦ авіабомбами. Об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань.

Через це місто може залишитися без світла та тепла не на години чи дні, а на тривалий час.

Посилення атак на інфраструктуру

Безпекова ситуація в Херсоні залишається надзвичайно складною. Ворог щодня посилює удари по інфраструктурі:

КАБи - від 1 липня на Херсонщину скинули 170 авіабомб - це більше, ніж за все перше півріччя.

Ударні БпЛА - за два місяці випущено понад 1700 дронів. Ворог активніше застосовує реактивні "Шахеди" та "Гербери".

FPV-дрони - лише за тиждень кількість атак зросла до 6,5 тисячі.

"І наразі засобів для знищення цих видів БпЛА, як і КАБів немає в жодній області нашої країни", - наголосив очільник ОВА.

Як евакуюватися з міста

Влада разом із комунальниками, енергетиками та Урядом вже опрацьовує альтернативні варіанти тепло- та енергопостачання. Проте жителям радить не ризикувати та виїжджати до більш безпечних регіонів.

Тим, хто зважиться на виїзд, обіцяють допомогти з транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.

Номери для організації евакуації: