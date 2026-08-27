ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп замахнувся на перейменування двох океанів

23:12 27.08.2026 Чт
1 хв
Озера Америка замість Онтаріо виявилося замало
aimg Олена Бджола
Трамп замахнувся на перейменування двох океанів Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Очільник США має плани на перейменування Тихого та Атлантичного океанів після зміни назви озера Онтаріо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час підписання указів, передає The White House.

Трамп зайнявся перейменуваннями

Спочатку американський лідер оголосив про негайне перейменування озера Онтаріо.

"Ми збираємося змінити назву озера Онтаріо на озеро „Америка“, і це набуде чинності негайно, - сказав він.

Згодом Трамп підписав указ про його перейменування і згадав про інші географічні назви.

"У нас є затока. У нас є озеро. Тепер нам потрібний океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп пообіцяв можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки більше не розраховує вести значний бізнес з Канадою.

Також повідомлялося, що Трамп критично висловився щодо канадської торговельної політики у сільськогосподарському секторі.

Крім того, Трамп заявив, що його не турбує напад Росії на країни НАТО. Це було його відповіддю на хвилювання союзників на тлі таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Тихий океан
Новини
Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають