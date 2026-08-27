Трамп замахнувся на перейменування двох океанів

Очільник США має плани на перейменування Тихого та Атлантичного океанів після зміни назви озера Онтаріо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час підписання указів, передає The White House.

Трамп зайнявся перейменуваннями

Спочатку американський лідер оголосив про негайне перейменування озера Онтаріо.

"Ми збираємося змінити назву озера Онтаріо на озеро „Америка“, і це набуде чинності негайно, - сказав він.

Згодом Трамп підписав указ про його перейменування і згадав про інші географічні назви.

"У нас є затока. У нас є озеро. Тепер нам потрібний океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп пообіцяв можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки більше не розраховує вести значний бізнес з Канадою.

Також повідомлялося, що Трамп критично висловився щодо канадської торговельної політики у сільськогосподарському секторі.