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Санду вручила Зеленському найвищу державну нагороду Молдови

20:32 27.08.2026 Чт
1 хв
Президента України відзначили за вагомий внесок у захист миру та свободи
aimg Валерій Ульяненко
Санду вручила Зеленському найвищу державну нагороду Молдови Фото: Володимир Зеленський і Мая Санду (president.gov.ua)
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Президентка Молдови Мая Санду вручила українському лідеру Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду країни - орден Республіки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Санду заявила під час спільної із Зеленським і президентом Румунії Нікушором Даном пресконференції.

Глава держави отримав орден Республіки за вагомий внесок у захист миру та свободи на європейському континенті.

Санду наголосила, що ця відзнака "є визнанням сміливості всього українського народу, який стримує агресію РФ".

Президентка Молдови також підкреслила, що саме завдяки боротьбі України на сході її країна зараз має можливість жити у безпеці та мирі.

Зазначимо, глава держави прибув 27 серпня із візитом до Кишинева. У столиці Молдови він бере участь у святкуванні 35-річчя Дня незалежності країни та проводить низку переговорів.

Президент заявляв, що Україна та Молдова працюють "над тим, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей".

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Молдови. Це сталося вже після завершення масованої російської атаки на Україну.

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