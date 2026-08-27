Нацбанк розпочав позапланові перевірки банків через заставу за Галущенка

Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НБУ .

За даними слідства, йдеться про 150 млн грн готівкою. Через низку рахунків підконтрольних компаній ці кошти намагалися ввести в легальний обіг, щоб сплатити заставу за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП розкрили деталі спецоперації "Форест Гамп" , спрямованої на викриття високорівневої корупції. Антикорупційні органи заявили про викриття групи осіб, яка організувала легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Інспекції регулятор розпочав 24 серпня. Наразі Нацбанк з'ясовує, чи дотримувалися установи вимог фінансового моніторингу під час обслуговування осіб, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Ймовірно, ця застава стосувалася ексміністра енергетики Германа Галущенка. На плівках у межах справи згадується ім’я Герман, а сам Галущенко є фігурантом провадження "Мідас". Саме за нього у червні цього року внесли 150 млн грн застави.

За версією НАБУ, до схеми також було залучене керівництво "Сенс Банку". На записах заступник голови ОП та екснардеп обговорюють спосіб внесення застави "за Германа", який не мав би викликати запитань у правоохоронців та органів фінансового моніторингу.