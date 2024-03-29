Перемовини України з Польщею та новий пакет допомоги від Німеччини: новини за 28 березня

У Варшаві відбулися перемовини урядових делегацій України та Польщі, які очолили прем'єр-міністри країн Денис Шмигаль і Дональд Туск. А Берлін передав Києву великий пакет оборонної допомоги.
РБК-Україна зібрало головні новини за 28 березня.
Україна разом з Польщею та Європейським союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій, зокрема, по зерновому питанні.
Зустріч урядових делегацій (від України очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з польського боку був його колега Дональд Туск) відбулася у Варшаві, за результатами якої сторони підписали спільну заяву. Наступні такі консультації мають відбутися наступного року у Києві.
За словами Шмигаля, український уряд розробив п'ять кроків, спрямованих на розв'язання цієї проблеми.
Як заявив пізніше міністр аграрної політики України Микола Сольський, заплановано нові переговори щодо розблокування кордону. У вузькому форматі вони пройдуть наступного тижня, а широкому - наступного місяця.
Німеччина 28 березня оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Як розповіли в уряді ФРН, до нового пакета увійшли:
Крім того, Німеччина готується до передачі Україні ракет для Patriot та 20 БМП Marder.
В штаб-квартирі Північно-атлантичного альянсу 28 березня відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів на тлі триваючих масованих російських обстрілів української критичної інфраструктури. Це засідання було скликане за ініціативи Києва.
Під час засідання міністр оборони Рустем Умєров проінформував союзників про наслідки терористичних ударів РФ, а також про заходи з реагування, які вживаються Україною. Також він закликав країни-члени НАТО надати Україні: додаткові системи ППО й ПРО; ракети до них.
У Києві на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста ухвалили низку рішень. Як пояснили, в КМВА, такі кроки зумовлені загрозою проникнення ворожих ДРГ до столиці, залучення агентів російських спецслужб для дестабілізації ситуації в місті, та погрозами Росії посилити ракетні атаки.
Серед погоджених Радою оборони Києва рішень - такі:
Міністерство оборони України ініціювало роботу над визначенням поняття "кібервійна" на законодавчому рівні. Таку науково-дослідну роботу проводить Академія СБУ.
Як зазначила заступниця глави Міноборони Катерина Чорногоренко, після визначення поняття "кібервійна" планується міжнародне визнання кібератак як акта війни.
Голова Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве прибула до Києва. Вона виступила із промовою у Верховній Раді. Разом з нею прибула в українську столицю делегація французьких політиків.
Президент Володимир Зеленський зустрівся із делегацією, та обговорив нещодавні пропозиції французького колеги Емануеля Макрона щодо розширення підтримки України для протистояння російській агресії.
Польський уряд готує "революційні" зміни до закону про допомогу біженцям з України, що діє з початку широкомасштабного вторгнення РФ. За даними видання Rzeczpospolita, систему фінансування харчування та проживання у гостьових будинках до десяти осіб мають намір скасувати.
Зазначається, що МВС Польщі 29 березня представить проект змін до закону. Його основні положення були представлені на конференції з питань житлової ситуації біженців з України.
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News розповів, що станом на зараз ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення.
Глава держави зазначив, що Росія, ймовірно, готує новий наступ, який може відбутися наприкінці травня або в червні.
Український президент Володимир Зеленський у цьому ж інтерв'ю заявив, що країні для послаблення російського диктатора Володимира Путіна необхідно 5-7 систем ППО Patriot від США.
"5-7 ППО Patriot від США захистять сьогодні індустріальні платформи в Україні", - сказав глава держави.
Польські протестувальники 28 березня розблокували рух вантажівок в обох напрямках в пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Україною.
При цьому у Польщі зазначають, що блокада руху вантажівок на вказаному пункті пропуску може відновитися 2 квітня.
Російський винищувач, ймовірно Су-34 або Су-35, впав на територію тимчасово окупованого Криму. Відео з падінням палаючого літака миттєво поширились серед проросійських Telegram-каналів.
Водночас представники окупаційної "адміністрації" заявили, що пілот катапультувався, і його було підібрано у морі за 200 метрів від берега Севастополя. Ймовірно, літак збила російська ППО.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Серед іншого, глава держави пояснив американському політику, чому зараз схвалення допомоги Штатів є критично важливим для України.
Видання Corriere della Sera повідомило, що країни-учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів. Це більше, ніж планувалося спочатку.
Крім того, за даними ЗМІ, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі укотре підтвердив, що США попереджали російські спецслужби про підготовку атаки екстремістів у Москві. За його словами, відповідальність за теракт несе саме "Ісламська держава", а твердження влади РФ про нібито причетність до нього України є нісенітницею.
"Мій дядько казав, що найкращі продавці гною часто носять зразки в роті. Російські чиновники здаються досить хорошими продавцями навозу", - додав Кірбі.
Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що країна не виключає можливості постачання Україні своїх винищувачів Gripen. За його словами, наразі такі обговорення тривають, і вони "відбуваються в рамках коаліції винищувачів".
Також швецький міністр зазначив, що Європа має посилити свою допомогу Україні, та "компенсувати частину підтримки, яка падає".
Як повідомили в прес-службі "Укренерго", на тлі зростання споживання можливе застосування графіків відключень електроенергії в Одеській та Хмельницькій областях.
В компанії нагадали, що наразі графіки відключень діють лише у Харківській області.
Зранку 28 березня відбулася масштабна атака на українські телеканали. В ефірі з'явилися пропагандисти Кремля з російськими фейками.
Як розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, було зафіксовано спроби заглушити телеефіри. Також зазначається, що проблему усунули, супутникове мовлення відновлено.
Агентство Reuters повідомило, що російський Куйбишевський нафтопереробний завод від міста Самара на Волзі зупинив все виробництво. Все через пошкодження, завдані атакою українського дрона минулого тижня, повідомляє видання з посиланням на інформацію двох представників промисловості.
28 березня у ході голосування на засіданні Ради Безпеки ООН Росія наклала вето на резолюцію, якою пропонувалося продовжити моніторинг санкцій проти Північної Кореї експертами ООН, включаючи ембарго на постачання озброєнь. Таким чином, РФ фактично скасувала моніторинг санкцій ООН проти КНДР.
Як пізніше заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, такі дії РФ можуть свідчити, що Москва вже не приховує використання зброї КНДР у війні проти України, і "це фактично явка з повинною".
За його словами, сьогоднішнє голосування стало черговим прикладом того, як незаконна присутність Росії в Радбезі ООН ставить під загрозу глобальну безпеку.
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