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Гройман инициирует создание Фонда будущего в Украине

Новости » Политика    17.06.2019 - 01:28
Гройман инициирует создание Фонда будущего в Украине
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Деньги из Фонда пойдут на различные социальные программы

Премьер Владимир Гройсман инициирует создание Фонда будущего – фонд средств, которые станут основой финансирования социальных программ.Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ICTV, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Гройсман отметил, что хочет создать Государственный фонд будущего, куда будут направлены средства от рудников, приватизации, детенизации.

"Сюда должны быть привлечены быть средства от монополий, олигархов", - сказал Гройсман.

По его словам, деньги пойдут на обучение детей, а также решение других проблем.

"Такие фонды созданы в развитых странах. И я хотел бы, чтобы такой фонд был создан в Украине", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что премьер'ер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечение питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Кабинет министров Украины 14 июня отменил выделение средств на аудит государственного концерна "Укроборонпром".

 

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