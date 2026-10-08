"Усе йде в турборежимі": посол в Угорщині Шандор про угоду з Будапештом щодо мови

Україна та Угорщина остаточно узгодили компромісні зміни до законодавства про освіту національних меншин. Законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді і нардепи голосуватимуть за нього вже 12 жовтня.

За його словами, 22 вересня остаточно було узгоджено зміни щодо освіти національних меншин, які має ухвалити парламент для подальшої євроінтеграції. Важливо, що мова йде не лише про угорську меншину, а й інші.

"Завершилася робота експертної комісії, яка збиралася для уточнення всіх термінів, ком, крапок, зворотів в угорській і українській мовах, які потраплять як поправки в закон щодо національної громади. І це стосується не лише угорської громади, а й інших", - зазначив дипломат.

Наступним кроком стала безпосередня законодавча робота. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт №16119, який має остаточно закріпити освітні права національних меншин. Реєстрацію законопроєкту привітав і прем'єр Угорщини Петер Мадяр.

Документ виписаний настільки ретельно, що, на переконання Шандора, до нього не матиме претензій жодна інша країна, чиї громади проживають в Україні - чи то Румунія, чи Болгарія, чи Греція.

Аби проголосувати за цей та інші євроінтеграційні законопроєкти, Верховна Рада збереться вже 12 жовтня, після повернення депутатів з роботи в округах та комітетах.

"Вже сформувалась, на жаль, така думка, що з 2017 року ці правки йшли дуже довго і з напругою, і угорська сторона хоче побачити сигнали довіри. Сигнал довіри пролунав: ми погодили всі моменти, які були критичними, і рухаємося далі. Могли й не погоджувати, зупинитися і чекати. А так все в турборежимі йде насправді", - зазначив Шандор.