ua en ru
Чт, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Уночі РФ атакувала Україну майже 150 дронами: скільки вдалось збити

10:08 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Уночі РФ атакувала Україну майже 150 дронами: скільки вдалось збити Фото: українська ППО збила більшість дронів під час нічної атаки (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 8 жовтня росіяни випустили по Україні 142 дрони, частина з них були реактивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Починаючи з 18:00 7 жовтня ворог використав 142 ударні дрони. Це Shahed, 82 з яких реактивні, дрони "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 126 ворожих дронів.

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксовано на 7 локаціях. Ще на 4 локаціях упали уламки збитих дронів.

Дрони летіли з напрямків Орла, Курська та Шаталового в РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Атака триває. У повітряному просторі ще кілька ворожих дронів. Українців просять дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі Києва, там спалахнула пожежа.

Постраждали четверо людей, серед них двоє дітей, а рятувальники врятували 22 особи.

Як повідомляло РБК-Україна, ракетний удар по Прилуках забрав життя 22 людей, серед яких п'ятеро дітей.

Ще 54 людини отримали травми, рятувальники продовжують розбирати завали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Одне з найбільших в РФ підприємств "Газпрому" зазнало атаки: на місці пожежа
Одне з найбільших в РФ підприємств "Газпрому" зазнало атаки: на місці пожежа
Аналітика
Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки