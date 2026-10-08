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Різниця на літрі - до 6 гривень: які ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 8 жовтня

07:26 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Різниця на літрі - до 6 гривень: які ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 8 жовтня Фото: газ на АЗС продовжує рости в ціні (Getty Images)
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На українському ринку АЗС триває тенденція до подорожчання автомобільного газу. Станом на 8 жовтня одразу кілька великих мереж підняли ціни на автогаз, тоді як вартість бензину та дизеля залишається без змін.

Скільки сьогодні коштує бензин, дизель та газ на АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку:

Чергова хвиля подорожчання автогазу: Мережа WOG підняла ціну газу одразу на 1 гривню (до 47,90 грн/л). Також підвищили вартість газу мережі "Укрнафта" (+50 коп., до 43,40 грн/л) та UPG (+40 коп., до 44,90 грн/л). У мережах OKKO та SOCAR газ наразі утримується на позначці 46,90 грн/л.

Незмінні ціни на бензин та дизель: Попри зміну вартості газу, ціни на бензин та дизельне пальне у провідних мережах залишилися на рівні попереднього дня.

Ціновий розрив між мережами: Різниця між преміум-сегментом і дискаунтерами залишається суттєвою. Наприклад, звичайний бензин А-95 на SOCAR, OKKO та WOG коштує від 92,90 до 94,90 грн/л, тоді як на заправках "Укрнафта" та UPG його можна придбати по 88,90 грн/л (різниця складає до 6 гривень на літрі).

Різниця на літрі - до 6 гривень: які ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 8 жовтня
Фото: ціни на АЗС 8 жовтня (колаж РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 8 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 46,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 43,40 грн (+50 коп)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн (+40 коп)

Читайте також: Долар і євро різко подешевшали: курс НБУ на 8 жовтня та як регулятор контролює валюту

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