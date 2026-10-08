Летіли сотні дронів: Україна вгатила одразу по 20 регіонах РФ

Минулої ночі потужні вибухи гриміли у десятках російських областей та в окупованому Криму - Сили оборони України проводили нову масовану атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві уточнили, що воїни ЗСУ розпочали повітряний напад на країну-агресорку ще о 20:00 7 жовтня за московським часом.

Російська ППО намагалася збивати українські ударні дрони 12 годин поспіль - тобто до 08:00 8 жовтня.

МО РФ знову не назвало точну кількість БпЛА, яку Сили оборони застосували під час нової атаки. Попри це, зі звіту зрозуміло, що йдеться про понад 400 безпілотників.

Так, росіяни стверджують, що їхня протиповітряна оборона змогла знищити та подавити 399 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Цього разу ППО РФ намагался збити дрони ЗСУ над територіями:

Бєлгородської,

Брянської,

Волгоградської,

Воронезької,

Курської,

Липецької,

Орловської,

Оренбурзької,

Пензенської,

Ростовської,

Рязанської,

Самарської,

Саратовської,

Смоленської,

Тамбовської,

Тульської,

Ульяновської областей;

Московського регіону;

республіки Башкортостан;

окупованого Криму;

республіки Татарстан;

над акваторією Чорного моря.

Наслідки атаки України на РФ 8 жовтня

У Башкирії під удари Сил оборони потрапило підприємство "Газпром нафтохім Салават". Що важливо розуміти, йдеться про один із найбільших у країні-агресорці нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.

За словами очевидців, наразі там вирує масштабна пожежа. Окрім того, вказано, що українські дрони цього разу подолали близько 1400 км.

Також на російській Рязанщині атаковано станкобудівний завод "Саста". За словами аналітиків, він є вкрай важливим для військово-промислового комплексу (ВПК) Росії.

Ба більше, неподалік цього об'єкту розташований дата-центр "Яндексу".

Йдеться про великий дата-центр із заявленою енергетичною потужністю до 12 МВт та інфраструктурою для розміщення десятків тисяч серверів.