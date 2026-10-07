У Львові комунальними залишаться без зарплати через блокування платежів Казначейством
У Львові частина двірників і водіїв трамваїв можуть залишитися без зарплати через блокування платежів з боку Державної казначейської служби. Підготовка до зими також під загрозою
Як передає РБК-Україна, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, Казначейство зупинило платежі за транспортну роботу та санітарне очищення. Загалом у Львові не проведено платежів на понад 500 млн гривень.
"До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату. Це, до речі, незаконно", - наголосив Садовий.
Крім зарплат комунальників, це кошти на підготовку до зими, медичні й освітні об'єкти та аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак.
Садовий вже обговорив цю ситуацію з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.
За словами мера, глава уряду пояснив, що рішення вимушене, а критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. Ситуація може покращитися протягом місяця.
"За таких обставин вважаю неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників. Тому на цей час від своєї зарплати відмовляюся", - зазначив Садовий.
Він також закликав нардепів та Кабмін послідувати його прикладу "на знак солідарності з людьми, які мають вчасно отримувати зарплату за вчасно виконану роботу".
"Ненормально, коли чиновник перший у черзі по зарплату, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, - остання", - додав він.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів оприлюднило проєкт держбюджету на 2027 рік з рекордними видатками на оборону та підвищенням зарплат вчителям і лікарям.
Доходи бюджету у 2027 році заплановані на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Це на 452,1 мільярда гривень, або 8,7%, більше, ніж передбачає план на 2026 рік.
Видатки натомість зростуть до 7 трильйонів 272 мільярдів гривень. Порівняно з 2026 роком це більше на 864,9 мільярда гривень, або на 13,5%.