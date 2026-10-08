РФ вдарила по 12-поверхівці в Києві: стало відомо про перших жертв

Фото: рятувальники на місці НП в столиці (ДСНС Київ)

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У Києві станом на ранок 8 жовтня дві жертви в результаті удару РФ по 12-поверхівці в Деснянському районі. Четверо осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Вогнеборці нагадують, що ввечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку в Києві, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху. Причиною пошкоджень стало потрапляння дрона.

В одній із квартир рятувальники виявили тіла 2 загиблих людей.



"Врятовано 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед них 2 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку", - підсумували в ДСНС.