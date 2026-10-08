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У Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла

09:45 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
У Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла Фото: в Україні впроваджують аварійні графіки вимкнення світла (Getty Images)
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В Україні 8 жовтня почались аварійні графіки вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та обленерго.

Згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві ввели графіки аварійних вимкнень електроенергії.

Про причину обмежень не повідомляють.

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у повідомленні.

Про аналогічні обмеження повідомили також обленерго Сумщини, Житомирщини та Чернігівщини.

Оновлено о 9:50. До екстрених графіків доєдналися також Харків та Харківська область.

Оновлено о 10:00. "Краматорські РЕМ" повідомляють, що з 10 ранку буде знеструмлено місто Краматорськ.

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні повернулись графіки відключення електроенергії.

Також ми писали, що під час обмежень можуть бути стрибки напруги.

Найчастіше перепади виникають саме після відновлення електропостачання.

У такому разі може згоріти техніка чи статись аварія в електромережі.

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Київ Відключеня світла
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