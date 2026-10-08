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Одне з найбільших в РФ підприємств "Газпрому" зазнало атаки: на місці пожежа

06:44 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Одне з найбільших в РФ підприємств "Газпрому" зазнало атаки: на місці пожежа Фото: МНС Росії на місці НП (Getty Images)
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У Башкирії зазнало атаки підприємство "Газпром нафтохім Салават" - один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

За даними OSINT-каналів, у районі підприємства виникла пожежа.

Відстань від міста Салават до кордону з Україною становить близько 1400 км.

Як пише один з пабліків, судячи з надісланих читачами фото та відео, пожежа виникла за кілька кілометрів від міста. Аналіз опублікованих кадрів вказує на можливе розташування загоряння у районі нафтопереробного заводу.

При цьому точне місце пожежі та масштаби можливих пошкоджень наразі не встановлені.

Що відомо про підприємство

"Газпром нафтохім Салават" входить до структури російської групи "Газпром". Підприємство здатне переробляти до 10 млн. тонн вуглеводневої сировини на рік.

Комплекс випускає понад 150 видів продукції. Серед них автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.

Підприємство є одним із великих об'єктів нафтопереробної та нафтохімічної промисловості Башкортостану.

Підприємство вже атакували

"Газпром нафтохім Салават" раніше вже зазнавав атак безпілотників.

Так, 24 вересня 2025 року після атаки було пошкоджено встановлення первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6.

Після атаки 14 липня 2026 на НПЗ спалахнула пожежа, а переробка нафти, за даними OSINT-ресурсів, повністю зупинилася.

Ще одна пожежа на підприємстві сталася після атаки 13 серпня 2026 року.

На даний момент російська влада не повідомила офіційно про те, що сталося.

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