Дрони вдарили по найбільшому дата-центрі "Яндексу" в Росії (відео)

Унаслідок атаки дронів у РФ по Рязанській області РФ спалахнув дата-центр "Яндексу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Як видно на кадрах з оприлюднених очевидцями відео, у приміщенні спалахнула сильна пожежа. Дим видно на декілька кілометрів.

Одразу після перших повідомлень про пожежу росіяни почали скаржитись на глобальний збій у роботі сервісів "Яндексу". Інформацію підтверджує сервіс Downdetector.

Що таке дата-центр і яке він має значення для РФ

Дата-центр "Яндексу" в Сасово - великий центр обробки та зберігання даних компанії "Яндекс", розташований у місті Сасово Рязанської області РФ.

Об'єкт використовується для розміщення серверного та мережевого обладнання, забезпечення роботи сервісів "Яндексу" та хмарної платформи Yandex Cloud.

Комплекс побудований у 2012 році та введений в експлуатацію у 2014 році. Оператором об'єкта є структура групи "Яндекс" - ООО "Яндекс ДЦ".

Дата-центр має потужну автономну енергетичну інфраструктуру. Для його електропостачання була побудована окрема підстанція 110 кВ "Яндекс", введена в експлуатацію у 2014 році.

Заявлена максимальна потужність електропостачання становила 53 МВт. На об'єкті використовуються системи безперебійного живлення та дизель-генераторні установки.

"Яндекс" називає Сасовський майданчик найбільшим дата-центром компанії. Об'єкт розширюється окремими кластерами, однак точна кількість серверів у відкритих джерелах не розкривається.