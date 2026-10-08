Росія хоче збивати дрони "аграрними" ракетами: що відомо про антидронову "Алазань"

У Росії продемонстрували антидронову систему на базі цивільної протиградової ракети "Алазань". Її показали під час візиту російського диктатора Володимира Путіна на Чебаркульський полігон, а заявлена вартість становить до 12 тисяч доларів за одиницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний", сайт Кремля , та повідомлення росЗМІ.

Що показали на Чебаркульському полігоні

Систему продемонстрували в репортажі пропагандистського телеканалу "Россия 1" під час візиту Путіна на полігон. Світлини також оприлюднили "Кремлевский пул РИА" та сайт Кремля. Підписи до кадрів датовані 2 жовтня 2026 року.

Фото: Путін на Чебаркульському полігоні (росЗМІ)

Розробка передбачає модернізацію цивільної ракети для захисту сільськогосподарських угідь у керовану ракету. Заявлена вартість становить до 12 тисяч доларів за одиницю.

Що відомо про ракету

За оцінкою "Мілітарного", судячи з розмірів зразка, йдеться про боєприпаси серії "Алазань-2М" або "Алазань-6". У цивільній конфігурації вони мають дальність польоту близько 10 км і можуть підніматися на висоту до 8 км. У вихідному варіанті ракета транспортує приблизно 0,5 кг реагенту. Для використання як засобу ППО замість реагенту передбачається осколкова бойова частина.

На оприлюднених кадрах носову частину оснастили блоком рульових поверхонь і, ймовірно, головкою самонаведення або підривачем. У передній частині встановлено чотири складні хрестоподібні рулі-дефлектори для маневрування. Задня частина має розкладні стабілізатори та відкрите сопло твердопаливного двигуна, зафіксоване в металевому ложементі.

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Для запуску розробники показують пускову установку ЦКБ-040. Вона має вигляд гратчастої металевої рамки з напрямними трубчастого типу.