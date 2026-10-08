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У Києві через відключення світла почалися перебої з водою на правому березі

10:30 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Києві через відключення світла почалися перебої з водою на правому березі Фото: У столиці знову проблеми з постачанням води (Getty Images)
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8 жовтня одразу у кількох різних районах Києва виникли проблеми з водопостачанням - наразі їх уже вирішують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

Як пояснили у КМДА, на правому березі столиці знижений тиск у водопровідній мережі.

Також там додали, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками уже роблять все можливе для оперативного усунення перебоїв.

"У зв'язку зі зниженням напруги в електромережі є перебої з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці", - йдеться в заяві.

У КМДА також уточнили, що станом на ранок фіксують зниження тиску у водопровідній мережі на правому березі Києва, зокрема у:

  • Голосіївському,
  • Святошинському,
  • Солом'янському;
  • Шевченківському районах.

Влада столиці також попередила, що в деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

"Стабільне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення водопровідних об'єктів", - наголосили в КМДА.

Оновлено о 11:52

На правому березі Києва водопостачання поступово стабілізується.

"Електропостачання водопровідних об'єктів столиці, робота яких була порушена через зниження напруги в електромережі, наразі відновлено", - повідомляє "Київводоканал".

Попри це, важливо розуміти, що для повноцінного відновлення нормативного тиску в усій мережі потрібен певний час.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла.

У ДТЕК уже офіційно підтвердили, що в столиці наразі діють графіки аварійних вимкнень електроенергії.

Ба більше, ідентична ситуація у Сумській, Чернігівській та Житомирській областях.

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