У Києві через відключення світла почалися перебої з водою на правому березі
8 жовтня одразу у кількох різних районах Києва виникли проблеми з водопостачанням - наразі їх уже вирішують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.
Як пояснили у КМДА, на правому березі столиці знижений тиск у водопровідній мережі.
Також там додали, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками уже роблять все можливе для оперативного усунення перебоїв.
"У зв'язку зі зниженням напруги в електромережі є перебої з електропостачанням окремих водопровідних об'єктів столиці", - йдеться в заяві.
У КМДА також уточнили, що станом на ранок фіксують зниження тиску у водопровідній мережі на правому березі Києва, зокрема у:
- Голосіївському,
- Святошинському,
- Солом'янському;
- Шевченківському районах.
Влада столиці також попередила, що в деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.
"Стабільне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення водопровідних об'єктів", - наголосили в КМДА.
Оновлено о 11:52
На правому березі Києва водопостачання поступово стабілізується.
"Електропостачання водопровідних об'єктів столиці, робота яких була порушена через зниження напруги в електромережі, наразі відновлено", - повідомляє "Київводоканал".
Попри це, важливо розуміти, що для повноцінного відновлення нормативного тиску в усій мережі потрібен певний час.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві та в кількох областях України ввели аварійні відключення світла.
У ДТЕК уже офіційно підтвердили, що в столиці наразі діють графіки аварійних вимкнень електроенергії.
Ба більше, ідентична ситуація у Сумській, Чернігівській та Житомирській областях.