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У Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомо

08:24 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
У Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомо Фото: працівники ДСНС на місці влучань (ДСНС України)
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У Прилуках станом на ранок четверга вже 22 жертви в результаті ракетного обстрілу міста, який стався напередодні. Понад півсотні осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

"Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них - п’ятеро дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей", - повідомили рятувальники.

Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

У Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомоУ Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомоУ Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомоУ Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомо

Обстріл Прилук

7 жовтня Росія обстріляла Прилуки ракетами, сталось влучання в житлові будинки, з-за чого багато людей загинуло та поранені.

Людей поступово витягували з-під завалів, рятувальні роботи тривають досі. Відомо, що серед загиблих троє дітей, яким не виповнилось і одного року.

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