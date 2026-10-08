У Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомо

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У Прилуках станом на ранок четверга вже 22 жертви в результаті ракетного обстрілу міста, який стався напередодні. Понад півсотні осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

"Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них - п’ятеро дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей", - повідомили рятувальники.



Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину.



Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.