Вторинка в Києві просіла: скільки коштують квартири у жовтні 2026-го
У Києві змінилися ціни на квартири на вторинному ринку. За рік середня вартість однокімнатних квартир зросла на 1%, тоді як дво- та трикімнатні подешевшали.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Скільки коштують квартири
Медіанна ціна квартири на вторинному ринку Києва становить:
- однокімнатна - 67 тис. доларів, за рік ціна зросла на 1%;
- двокімнатна - 99 тис. доларів, за рік ціна знизилася на 6%;
- трикімнатна - 145 тис. доларів, за рік ціна знизилася на 3%.
Найбільша різниця між районами спостерігається серед однокімнатних квартир. Найвища медіанна ціна - у Печерському районі, 148 тис. доларів, а найнижча - у Деснянському, 43 тис. доларів.
Ціни залежать від району та стану ремонту
Вартість квартир також суттєво відрізняється залежно від їхнього стану.
Серед однокімнатних квартир найдорожчі пропозиції з ремонтом у Печерському районі - 165 тис. доларів, а без ремонту - 130 тис. доларів. У Деснянському районі медіанна ціна становить відповідно 46 тис. і 36 тис. доларів.
Для двокімнатних квартир найвища ціна з ремонтом також у Печерському районі - 210 тис. доларів. Без ремонту там медіанна ціна становить 185 тис. доларів.
Серед трикімнатних квартир у Печерському районі медіанна ціна становить 350 тис. доларів з ремонтом і 257 тис. доларів без ремонту.
Водночас у Деснянському районі трикімнатна квартира з ремонтом коштує в середньому 77 тис. доларів.
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