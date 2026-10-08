Вторинка в Києві просіла: скільки коштують квартири у жовтні 2026-го

У Києві змінилися ціни на квартири на вторинному ринку. За рік середня вартість однокімнатних квартир зросла на 1%, тоді як дво- та трикімнатні подешевшали.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Скільки коштують квартири

Медіанна ціна квартири на вторинному ринку Києва становить:

однокімнатна - 67 тис. доларів , за рік ціна зросла на 1%;

, за рік ціна зросла на 1%; двокімнатна - 99 тис. доларів , за рік ціна знизилася на 6%;

, за рік ціна знизилася на 6%; трикімнатна - 145 тис. доларів, за рік ціна знизилася на 3%.

Найбільша різниця між районами спостерігається серед однокімнатних квартир. Найвища медіанна ціна - у Печерському районі, 148 тис. доларів, а найнижча - у Деснянському, 43 тис. доларів.

Ціни на однокімнатні квартири у Києві (скриншот ЛУН)

Ціни залежать від району та стану ремонту

Вартість квартир також суттєво відрізняється залежно від їхнього стану.

Серед однокімнатних квартир найдорожчі пропозиції з ремонтом у Печерському районі - 165 тис. доларів, а без ремонту - 130 тис. доларів. У Деснянському районі медіанна ціна становить відповідно 46 тис. і 36 тис. доларів.

Для двокімнатних квартир найвища ціна з ремонтом також у Печерському районі - 210 тис. доларів. Без ремонту там медіанна ціна становить 185 тис. доларів.

Серед трикімнатних квартир у Печерському районі медіанна ціна становить 350 тис. доларів з ремонтом і 257 тис. доларів без ремонту.

Водночас у Деснянському районі трикімнатна квартира з ремонтом коштує в середньому 77 тис. доларів.