ua en ru
Чт, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар тримається біля 45 грн: актуальний курс валют у банках та обмінниках 8 жовтня

09:40 08.10.2026 Чт
3 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар тримається біля 45 грн: актуальний курс валют у банках та обмінниках 8 жовтня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Вартість долара та євро в українських банках і обмінниках 8 жовтня змінилася по-різному. Американська валюта залишається біля 45 гривень, тоді як євро продовжив дешевшати.

Де найдешевше купити валюту та за яким курсом її можна вигідніше продати, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 8 жовтня за даними Minfin долар в обмінниках купують по 44,87 грн (+2 коп.), а продають по 45,00 грн (без змін) порівняно з 7 жовтня.

Євро в обмінниках можна купити за 50,90 грн (–10 коп.), а здати – по 50,60 грн (–15 коп.).

Долар тримається біля 45 грн: актуальний курс валют у банках та обмінниках 8 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках 8 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро різко подешевшали: курс НБУ на 8 жовтня та як регулятор контролює валюту

Курс валют в банках

У ПриватБанку долар у відділеннях можна купити по 45,05 грн (–5 коп.), а для карток – по 45,04 грн (без змін). Євро у відділеннях продають по 50,60 грн (–25 коп.), а для карток – по 50,76 грн (без змін).

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' коштує 45,05 грн (–10 коп.), а для карток – 45,20 грн (–10 коп.). Євро в застосунку продають по 50,70 грн (–35 коп.), а для карток – 50,90 грн (–30 коп.).

У ''ПУМБ'' долар у готівковому та за комерційним курсом продають по 45,20 грн (–10 коп.). Євро у готівковому обміні банку коштує 50,90 грн (–40 коп.).

Monobank купує долар по 44,65 грн, а продає по 45,03 грн (без змін). Євро банк купує по 50,05 грн, а продає по 50,75 грн (без змін).

Долар тримається біля 45 грн: актуальний курс валют у банках та обмінниках 8 жовтня
Фото: курс валют у банках 8 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Серед наведених банків найдешевше купити долар можна в Monobank – за 45,03 грн. У ПриватБанку для карток курс становить 45,04 грн, а у відділеннях – 45,05 грн. Такий самий курс 45,05 грн діє в ''Мобільному Ощаді''. Для карток Ощадбанку долар коштує 45,20 грн, а в ПУМБ – 45,20 грн.

Євро найдешевше продає ПриватБанк у відділеннях – по 50,60 грн. В ''Мобільному Ощаді'' курс становить 50,70 грн, у Monobank – 50,75 грн, а в ПриватБанку для карток – 50,76 грн. В Ощадбанку для карток та в ПУМБ євро коштує 50,90 грн.

Де вигідніше продати валюту

Якщо продавати долари банкам, найвищий курс серед наведених пропозицій – 44,70 грн у ПУМБ за комерційним курсом та в ''Мобільному Ощаді''. Готівковий курс ПУМБ становить 44,60 грн, Monobank купує долар по 44,65 грн, а Ощадбанк для карток – по 44,65 грн. У ПриватБанку долар купують по 44,60 грн для карток та по 44,45 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в ПУМБ – по 50,20 грн. Monobank купує євро по 50,05 грн, в ''Мобільному Ощаді'' курс становить 50,00 грн, а для карток – 49,95 грн. У ПриватБанку євро купують по 49,97 грн для карток та по 49,60 грн у відділеннях.

Скільки коштують 100 доларів у банках

Найдешевше 100 доларів сьогодні обійдуться у Monobank – 4503 грн. У ПриватБанку для карток 100 доларів коштуватимуть 4504 грн, а у відділеннях – 4505 грн. В ''Мобільному Ощаді'' за 100 доларів доведеться заплатити 4505 грн, а для карток Ощадбанку та в ПУМБ – 4520 грн.

Читайте також: "Не означає, що проблеми немає": у Мінфіні пояснили ситуацію з дефіцитом бюджету

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Одне з найбільших в РФ підприємств "Газпрому" зазнало атаки: на місці пожежа
Одне з найбільших в РФ підприємств "Газпрому" зазнало атаки: на місці пожежа
Аналітика
Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки